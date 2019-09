Novo Porsche 911 Carrera Coupé começa a ser vendido no Brasil

A gama do esportivo cresce no mercado nacional com o lançamento da versão Coupé. Em sua oitava geração, apresentada em agosto passado, o 911 Carrera utiliza motor 3.0 boxer biturbo de seis cilindros, que fornece 385 cv de potência.

A transmissão de dupla embreagem com oito marchas conduz essa força para as rodas traseiras. O 911 Carrera Coupé acelera de zero a 100 km/h em 4,2 segundos e alcança velocidade máxima de 293 km/h.

As rodas são de 19 polegadas no eixo dianteiro e maiores na traseira: 20 polegadas. A capacidade de frenagem vem de discos de 330 milímetros de diâmetro com pinças de quatro êmbolos. Para garantir maior segurança na condução em piso molhado, há o sistema de assistência Porsche “Wet Mode”.