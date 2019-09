Com lançamento oficial marcado para 16 de setembro, o novo HB20 mostra sua “cara”. A Hyundai Motor Brasil divulgou imagens inéditas da versão top de linha do modelo, descortinando suas formas renovadas e mais ousadas do que as do antecessor.

Depois do Sonata, apresentado em abril deste ano, o HB20 Nova Geração é o carro seguinte a adotar a evolução da linguagem de design da marca, denominada “Esportividade Sensual”. No hatchback compacto, o conceito se traduz na grade frontal bastante evidenciada, nos faróis e lanternas com assinatura luminosa única, e no teto “flutuante”.