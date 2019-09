Negociação com operadores incluiu a compra de planos de manutenção e sistema de gestão de frota MERCEDES-BENZ/DIVULGAÇÃO/JC

A fabricante comercializou 493 veículos para renovação e ampliação de frota dos operadores de transporte que atendem à Ambev, que detém marcas de cerveja, como Skol e Brahma, e de refrigerante, como Antarctica. O fornecimento dos primeiros modelos começou neste mês e a entrega de todos está prevista para até o início de 2020.

O lote de caminhões inclui 271 modelos Actros – entre cavalos-mecânicos 2546 6x2 (235 unidades) e 2651 6x4 (36 unidades) -, 84 extrapesados Axor, 129 semipesados Atego e 9 médios Accelo. A nova frota percorrerá todo o País, fazendo a interligação das fábricas de bebidas, centros de distribuição e pontos de venda.

“Essa é nossa venda mais expressiva de 2019 em termos de volume para um único cliente. Além disso, trata-se da primeira vez que negociamos um grande lote de extrapesados para as operações da Ambev”, conta Philipp Schiemer, presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO América Latina.

O contrato com a Ambev envolveu também um pacote de serviços, com destaque para os planos de manutenção e o sistema de gestão de frota e rastreamento Fleetboard para todos os caminhões. A Mercedes-Benz ainda dará suporte aos operadores, com treinamentos direcionados aos gestores de frota e aos motoristas.