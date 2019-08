Presente na feira agropecuária com as marcas Fiat, Jeep e Ram, a Fiat Chrysler Automobiles (FCA) concentra as atenções na nova picape Ram 2500 Laramie. O utilitário de grande porte chegará às concessionárias somente em novembro, mas já está em pré-venda pelo valor de R$ 289.990,00.

Reformulada por completo, a Ram 2500 usa um motor Cummins de 6.7 litros e seis cilindros em linha, que entrega 365 cv de potência e nada menos do que 1.078 Nm de torque – 35 cv e 39,2 Nm a mais do que antes. Para facilitar as manobras, a picape conta com quatro câmeras externas que registram visão aérea de 360 graus da carroceria.

Com a marca Jeep, a FCA oferece uma pista de obstáculos para test drives dos modelos Renegade e Compass – ambos na linha 2020. Já no estande da Fiat, o foco fica com o Toro 2020, em todas as versões.