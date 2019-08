VW desenvolve ônibus de 15 metros com terceiro eixo direcional

Trata-se do primeiro chassi da marca que permite encarroçamento com 15 metros de comprimento, uma receita que alia dimensões maiores e motorização frontal. A grande novidade é o posicionamento do terceiro eixo na parte dianteira, o que propicia ao veículo uma capacidade de carga de 22 toneladas, viabilizando as mais diversas configurações de acordo com a necessidade da operação. O ônibus conta ainda com suspensão pneumática e propulsor MAN D08, uma combinação que resulta em relação custo-benefício positiva para o segmento.

“A nossa premissa é aumentar o conforto com o melhor custo-benefício ao cliente. É por isso que oferecemos um portfólio de soluções desde micros até os veículos de maior capacidade, de modo que os transportadores possam adaptar-se à demanda e à sazonalidade de cada operação”, comenta Jorge Carrer, gerente-executivo de vendas da Volkswagen Caminhões e Ônibus.