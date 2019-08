Triumph lança modelo on/off road mais potente

A nova Street Scrambler 1200 XE vem com motor de 1.200 cm³ de alto torque: 110 Nm a 3.950 rpm - a potência é de 90 cv a 7.400 giros. Com câmbio de seis marchas, o modelo custa R$ 59.990,00. Um sistema de escape duplo, esculpido, com cabeçotes e silenciadores de aço inoxidável, produzem o ronco característico das motos Triumph.

O estilo da Street Scrambler 1200 XE se notabiliza pela customização. Há uma série de detalhes exclusivos, como tanque de combustível esculpido, rodas de laceamento lateral, tampa de abastecimento de alumínio escovado, tira do tanque em aço inoxidável escovado e assento vintage.

O painel de instrumentos emprega a tecnologia TFT, com display digital colorido e dois temas para o layout de informações. Toda a iluminação da motocicleta é em LEDs, incluindo farol de rodagem diurna.

Há seis modos de pilotagem, que ajustam a resposta do acelerador, o funcionamento dos freios ABS e o ajuste do controle de tração de acordo com as preferências do motociclista e as condições de pilotagem. Tanto os freios ABS quanto o controle de tração possuem atuação otimizada para o contorno de curvas.

A Triumph Street Scrambler 1200 XE ainda oferece conveniências ao piloto, como manoplas aquecidas, controle de velocidade de cruzeiro (piloto automático), sistema de navegação, conexão Bluetooth com smartphones e entrada USB de 5V para o carregamento de aparelhos eletrônicos.