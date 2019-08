Porsche Cayenne mais potente é um híbrido plug-in

Versão Turbo S E-Hybrid está disponível no Brasil apenas por encomenda, ao preço de R$ 946 mil PORSCHE/DIVULGAÇÃO/JC

Equipado com um motor V8 de 4.0 litros que produz 550 cv e outro elétrico de 136 cv, o Cayenne Turbo S E-Hybrid desfruta de potência total de 680 cv e de 900 Nm de torque. Toda essa força é enviada às rodas por meio de uma transmissão Tiptronic S de oito velocidades.

O SUV acelera da imobilidade aos 100 km/h em 3,8 segundos e obtém uma velocidade máxima de 295 km/h. A eficiência energética é elevada: além de poder rodar até 40 quilômetros sem nenhuma emissão no modo 100% elétrico, o veículo consegue médias de consumo de combustível de 26 km/l no modo híbrido, segundo a Porsche.

Na opção de condução E-Power, o propulsor elétrico é capaz de, sozinho, impulsionar o Cayenne Turbo S E-Hybrid até uma velocidade máxima de 135 km/. A unidade elétrica também pode ser usado nos outros modos, para garantir potência adicional.

Uma bateria de íons de lítio vem instalada sob o assoalho da área de carga e tem 14,1 kWh de capacidade. De alta voltagem, é totalmente carregada em duas horas e 30 minutos com o carregador de bordo de corrente alternada, item de série, conectado a uma tomada de 400 volts com fusível de 16 amperes. Utilizando uma tomada de corrente doméstica convencional, com 230 volts e 10 amperes, o processo de carga leva seis horas.

O Cayenne Turbo S E-Hybrid traz como recursos de série sistema de estabilização de rolagem, bloqueio do diferencial traseiro com vetoreamento de torque, freios de alto desempenho de composto de cerâmica, rodas de liga-leve de 21 polegadas, suspensão pneumática adaptativa de três câmaras, entre outros.