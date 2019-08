Novo Q8 assume o posto de SUV top de linha da Audi

O modelo alia a elegância de um cupê de quatro portas de luxo e a versatilidade de um utilitário-esportivo de grande porte. Com sistema de tração integral, propulsor 3.0 TFSI de 340 cv de potência e 500 Nm de torque e transmissão Tiptronic de oito marchas, o Audi Q8 vem importado da Eslováquia.

O sistema de tração usa uma nova tecnologia de assistência elétrica, composta por uma bateria de íons de lítio e um alternador de correia (BAS) em um sistema elétrico primário de 48 volts. O veículo pode se deslocar em velocidades entre 55 km/h e 160 km/h com o motor desligado e, em seguida, o BAS reinicia o propulsor.

O design se caracteriza pelas linhas atléticas. A imponente grade octogonal domina o visual dianteiro. Graças às portas sem molduras, a linha do teto se estende ao longo da carroceria. Na traseira, um elemento estreito de alto brilho, na cor preta e com uma faixa de luz integrada, conecta as lanternas.

O display superior da central de infoentretenimento, sensível ao toque, é o elemento central do interior do novo Q8 - há uma outra tela inferior, por meio da qual se gerencia o a-condicionado e outros recursos de conforto. O estilo da cabine aposta na simplicidade e o SUV conta ainda com o painel digital da Audi.

Com 4.986 milímetros de comprimento, entre-eixos de 2.995 mm, 2.190 mm de largura, 1.705 mm de altura e altura do solo de até 220 mm, o veículo proporciona amplo espaço para até cinco ocupantes. Seu porta-malas acomoda 605 litros e pode ter sua capacidade aumentada para até 1.755 litros com os assentos traseiros rebatidos.

As tecnologias de assistência à condução do Audi Q8 são reunidas no Traffic Jam Assist, que combina o controle de cruzeiro adaptativo com o Lane Assist. Em utilização, o sistema dá suporte ao motorista com aceleração, frenagem, manutenção de velocidade e distância, além de detectar as marcações de faixas, estruturas da estrada e veículos em faixas adjacentes e à frente.

Já o Drive Select permite a seleção de sete diferentes perfis de condução, incluindo o programa off road. Em encostas íngremes, com mais de 6% de inclinação, o controle de descida fornece suporte com frenagem automática.

O Q8 está disponível em duas versões no Brasil: a Performance custa a partir de R$ 494.990,00, e a Performance Black, a partir de R$ 531.990,00. Durante a fase de lançamento, ou seja, por tempo limitado, a Audi está oferecendo o modelo com preços mais baixos, respectivamente R$ 471.990,00 e R$ 503.990,00.

“O Q8 chega para ser o top de linha da família Q. É um veículo que traz o que há de mais novo em tecnologia, inovação, segurança e que representa uma nova era de design da marca”, diz Johannes Roscheck, presidente e CEO da Audi do Brasil.