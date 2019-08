Cruze Premier é o primeiro carro nacional com Wi-Fi integrado

A tecnologia exclusiva da Chevrolet proporciona conexão automática de alta velocidade para até sete dispositivos simultaneamente e a possibilidade de serviços conectados na tela do sistema multimídia do veículo, entre outras vantagens. Além de não precisarem usar o plano de dados de seus smartphones para acessar a internet, o motorista e ocupantes do Cruze Premier (que substitui a versão LTZ no topo da gama do modelo) ainda têm à disposição uma intensidade de sinal até 12 vezes maior em deslocamentos, graças ao fato de a antena do automóvel ser dotada de um recurso de amplificação.

“Estamos acostumados a acessar o Wi-Fi em casa, no trabalho, no restaurante. Por que não no carro? Estudos mostram que o brasileiro passa, em média, duas horas e meia por dia no trânsito de grandes centros. O Wi-Fi a bordo muda completamente a experiência do usuário no automóvel”, afirma Carlos Zarlenga, presidente da General Motors América do Sul.

O sistema de internet Wi-Fi do Cruze Premier é nativo. Isso significa que integra a arquitetura eletrônica do carro, o que propicia melhor funcionamento, máximo nível de segurança cibernética e, futuramente, acesso a serviços conectados na tela da central de infoentretenimento, como aplicativos que já existem hoje para smartphones.

O multimídia MyLink do Cruze Premier agora também é de nova geração. Ganha melhor resolução gráfica para a tela de oito polegadas, mais velocidade de processamento e novas funcionalidades, entre elas navegação conectada, manual do proprietário digitalizado e ícone para agendamento online de revisão.

O Cruze Premier estreia nas concessionárias Chevrolet a partir de setembro, nas configurações sedã e Sport6 - os preços ainda não foram divulgados pela marca. O modelo ainda apresenta mudanças estéticas, que começam pelos novos para-choque, luzes auxiliares e grade dianteiros.

Na traseira, a novidade fica por conta das lanternas, que agora extrapolam o limite da carroceria, criando um efeito 3D. As lentes acrílicas e a disposição dos elementos internos também mudaram para receber uma nova assinatura luminosa em LED.

As rodas aro 17 polegadas exclusivas da versão exibem acabamento diamantado na superfície e pintura escurecida na parte interna. Por dentro, o grande diferencial do Cruze Premier aparece no acabamento mais refinado, combinando as cores preto e castanho.

Botão para desabilitar o sistema Stop/Start (que desliga temporariamente o motor em paradas, para economizar combustível), câmera de ré de alta definição e novos equipamentos, como o sistema de frenagem automática de emergência com detecção de pedestres, são outros acréscimos para o Cruze Premier, que vem equipado com motor 1.4 turbo e transmissão automática de série.