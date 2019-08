Fiat Cronos ganha versão esportiva

A Fiat lança a linha 2020 do seu sedã compacto premium com um reforço especial: a nova configuração esportiva HGT 1.8 AT, que estreia por R$ 78.490,00. O modelo se caracteriza pelo acabamento de alto padrão, assim como pelos elementos de estilo exclusivos.

Posicionado no topo da gama, o Cronos HGT 1.8 AT vem de série com quadro de instrumentos digital de sete polegadas, ar-condicionado digital, revestimento em tecido especial, teto e detalhes internos em preto e logos Fiat escurecidos no volante e na chave. Por fora, as rodas de 17 polegadas, o spoiler, o aerofólio, os retrovisores, a grade frontal e as maçanetas na cor do veículo e logos da marca também adotam a cor preta.

Entre os opcionais do Cronos HGT 1.8 AT aparecem o teto bicolor, bancos de couro, câmera de ré, side bags e o Kit Tech 2, composto por chave keyless, retrovisores externos com rebatimento elétrico, sensores de chuva e crepuscular, e retrovisor interno eletrocrômico.

Com o acréscimo da versão HGT 1.9 AT, a linha 2020 do Cronos sobe para seis versões, com duas opções de motores e três de transmissão - os preços começam em R$ 58.990,00. E, a partir de agora, a configuração Precision 1.8 será vendida somente com transmissão automática de seis marchas.