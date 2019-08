Mercedes Classe C Cabriolet e Coupé chegam mais esportivos

Além de alterações no design externo e interno para deixá-los mais arrojados, os modelos C 300 Cabriolet e C 300 Coupé Sport contam agora com potência extra e com uma arquitetura eletrônica totalmente nova.

Por fora, foram incorporados elementos de estilo da divisão esportiva AMG, como grade frontal diamante com pinos cromados, para-choque dianteiro mais agressivo e rodas de liga-leve de aro 19 polegadas. Por dentro, os carros também agregaram características da AMG, como o painel galvanizado em cromado prateado e pedais com ponteiras pretas.

Seja na carroceria conversível ou cupê, o Mercedes-Benz C 300 vem equipado com motor 2.0 de quatro cilindros, que rende de 258 cv de potência e 370 Nm de torque. O câmbio é automático de nove velocidades.