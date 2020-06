Inverno em cena, sopas e cremes na mesa

Desta vez, o inverno mostrou mesmo as caras. Para quem, como o colunista, curte caldos, sopas, cremes e consommés, esta época é a alta temporada - e as receitas a seguir vêm a calhar. Bom apetite!

Sopa de cenoura ao curry e gengibre (foto acima)

Enviada pelo Kurotel

Ingredientes (seis porções):

Modo de preparar:

Creme de cogumelos com cebola caramelizada

Por Carolina Vaccaro, do Tua Fruta Café (Caxias)

Ingredientes:

Modo de preparar:

Complexo de sinaleira

Domingo à tarde, desperdicei meu tempo ouvindo o prefeito Marchezan anunciar medidas mais flexíveis, entre as quais uma, muito bem fundamentada, que permitiria a abertura de restaurantes até 17h. A cantilena prosseguiu, em vários espaços de rádio e tevê, ao longo da segunda-feira. Até 18h, quando ele - ao lado do governador - desmentiu seus próprios argumentos e voltou atrás em quase tudo o que sustentou.

Confesso que me sinto um tanto idiota, tentando ao máximo me manter nos limites de meu domicílio, enquanto nos noticiários vejo gente pelas ruas, sem máscara nem distanciamento, como se nada estivesse acontecendo. E imagino o sentimento dos que atuam no ramo da gastronomia: um dia pode abrir, no dia seguinte tem que fechar. Como administrar um negócio desse jeito?! E as inevitáveis demissões no setor não comovem a ninguém?

De minha parte, sinto-me mais seguro nos restaurantes em que pude almoçar, nas duas últimas semanas, do que me sentiria em uma fila de qualquer coisa, ou dentro de um ônibus, ou bebendo em alguma barraca lá na beira do Guaíba.

Anseio por constatar bons resultados dessa política de nossos governantes, desse abre e fecha, como se eles fossem meras sinaleiras de trânsito. Se não baixarem significativamente os índices de contaminação, eles terão errado: ou por adotar tão rigoroso confinamento, ou por não fiscalizarem o cumprimento de suas próprias decisões.

Aproveito para desmentir um boato: o Barranco está cumprindo as normas do governo, atendendo apenas por delivery ou take away (que tal esse carré de cordeiro da foto?). Mas nunca seus sócios, Elson e Chiquinho, cogitaram desistir após 51 anos. Ainda mais depois de telefonemas chorosos que receberam de insignes figuras da sociedade, que acreditaram no que rolou nas redes sociais.