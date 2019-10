A Associação dos Ex-Alunos do Colégio Bom Conselho, liderada por Maria Aparecida Sperotto, promoveu o seu tradicional almoço anual de confraternização. O encontro, no Plaza São Rafael, teve parte da renda destinada à Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Cachoeirinha. Entre as presenças estiveram: Leda Siegmann Duvelius, presidente de honra; Vera Lia Cavalheiro, Helena Maria Schutt, Sandra Andreatta, Carla Adams Bins, Suzana Matte Silveira Martins e Tania Sporleder de Souza.

Heloisa Pacheco Prates, Maria Aparecida Sperotto e Vera Lia Cavalheiro no almoço comemorativo

Heloisa Jardim Cestari e Silvia Bins Luce participaram da confraternização

Polo em LA

O jogador de polo Nacho Figueras com Delfina Blaquier

/VEUVE CLICQUOT/DIVULGAÇÃO/JC

Para celebrar o seu 10º aniversário em Los Angeles, a Veuve Clicquot promoveu o Veuve Clicquot Polo Classic Los Angeles, no Will Rogers State Historic Park. A equipe Veuve Clicquot, comandada por Nacho Figueras, venceu a equipe Will Rogers, comandado por Mariano Fassetta. Sempre repleto de celebridades, o evento teve a presença de Julia Roberts, Kirsten Dunst, Christina Hendricks e Candace Cameron Bure.

Julia Roberts acompanhou o tradicional torneio. Foto Veuve Clicquot/Divulgação/JC

Jardins luminosos

O gaúcho Frederico Azevedo é um dos paisagistas mais prestigiados dos Estados Unidos, com projetos nos jardins das mais luxuosas mansões dos Hamptons, litoral de Nova Iorque. Ele lançará, em outubro, o seu livro Bloom: os jardins luminosos de Frederico Azevedo em Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. No Rio, a sessão de autógrafos é dia 16, na loja Pat Bo, no Shopping Village Mall. Já na capital gaúcha será no dia 21, no Instituto Ling.

Olheiro

Juliana Paes no lounge da Heineken no Rock in Rio

/LUCAS TEIXEIRA/DIVULGAÇÃO/JC

A atriz Juliana Paes, sucesso como Maria da Paz na novela A Dona do Pedaço, foi uma das muitas celebridades que curtiram os shows do Rock in Rio no lounge da Heineken. A empresa foi patrocinadora oficial do evento pelo quarto ano consecutivo e recebeu convidados em seu lounge, principal espaço de ativação da marca dentro da Cidade do Rock. O espaço era composto por dois andares e decorado com inspiração no rock n roll.

Mirada

Acontece, neste sábado, na Casa NTX, a quarta edição da festa Mirada. Após um ano desde o seu lançamento, o aniversário da marca terá uma atração internacional que será revelada na própria festa. Os sócios Luciano de Oliveira, Rodolfo Berto, Marcos Aurélio Slongo e Daniel Alencar revelam que o tema escolhido foi O universo é você. A balada promete uma volta no tempo, relembrando as coisas simples da vida.