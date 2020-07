Um dos setores econômicos menos afetados pela pandemia, o ramo dos supermercados e do comércio varejista de alimentos, é o tema da Live Tá na Mesa, hoje, às 12h. Três redes de supermercados do interior gaúcho falam sobre as perspectivas do setor no pós-pandemia. A presidente da Federasul, Simone Leite, recebe Lindonor Peruzzo Júnior, da Rede Peruzzo, Leonardo Taufer, da Rede IMEC, mais Luiz Carlos da Silva Carvalho Junior e Renato Aldair Menezes da Silveira, do Grupo Guanabara.

Abraçaí

Beatriz Dreher Giovannini comemora 75 anos com ação social

/EDUARDO BENINI/DIVULGAÇÃO/JC

A empresária Beatriz Dreher Giovannini, numa parceria com Marilene Guerra, está transformando guardanapos de crochê doados por amigos - todos feitos a partir de trabalhos manuais - em lindas almofadas. Todo o valor arrecadado será revertido ao projeto Abraçaí, entidade que atende a 260 crianças em situação de risco, em Bento Gonçalves. E essa semana, Bita, como é carinhosamente conhecida a fundadora da Vinícola Don Giovanni, completa 75 anos. A comemoração será on-line.

Múltiplas