Em seu atelier

A publicitária e artista visual Kika Herrmann desenvolve seu trabalho dentro de um universo onde a composição é criada para as cores. Passeia por diversas técnicas e escolas e sua identificação com o fauvismo e o expressionismo alemão são cada vez maiores. Atualmente, está produzindo telas em acrílico e óleo e esculturas em metal. Está com exposições agendadas na Artexpo New York 2020, nos Estados Unidos, e Inn Gallery Art e Design, em São Paulo - dois grandes eventos de arte, em parceria com a Gravura Galeria de Arte. As mostras estão temporariamente suspensas devido à pandemia. No seu currículo, a artista também soma diversas exposições coletivas e individuais em Porto Alegre, em outras cidades do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Miami.

Indicação de Procedência

Gabriela Hermann Pötter, enóloga da Guatambu

RODRIGO VIEIRA/DIVULGAÇÃO/JC

A Associação Vinhos da Campanha Gaúcha, que recentemente recebeu a Indicação de Procedência do INPI, promoveu uma degustação temática com seis de seus produtos, para um grupo exclusivo de convidados. A degustação, através da plataforma Zoom, foi conduzida pelo sommelier Diego Arrebola. Os vinhos foram da Cooperativa Nova Aliança, Miolo, Vinhetica, Peruzzo, Cordilheira de Sant'Ana e Guatambu. O evento foi em parceria com a Winext de São Paulo. O sommelier Diego Arrebola coordenou a degustação via Zoom. Foto: Marcos Salles/Divulgação

Mobilidade