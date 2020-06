Em seu atelier

Natural do 4º Distrito em Porto Alegre, André Venzon vive e trabalha entre a antiga área fabril da cidade, onde mantém seu ateliê, e o bairro Centro Histórico, no qual dirige o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul - Macrs. Artista visual, curador e gestor cultural, é especialista em Gestão e Políticas Culturais pela Universidade de Girona e mestre em Poéticas Visuais pela Ufrgs. Durante o período de isolamento social, criou uma nova série de serigrafias: Amor arcaico, em que altera uma marca comercial e sobrepõe a reproduções de pinturas famosas da história da arte. Para o segundo semestre, espera realizar sua maior paixão, voltar a reabrir o Macrs em um novo espaço.

O brilho e a exclusividade do diamante são as marcas da edição 2020 do Baile de Debutantes da Associação Leopoldina Juvenil. Neste mês de junho, o clube deu início aos encontrinhos pré-debut no formato on-line, reunindo na tela as 37 meninas já inscritas. A noite do grande Baile, prevista para outubro, foi adiada para o mês de março de 2021 e será realizada de acordo com todos os protocolos de segurança.

Clarissa Carello vai participar do debate on-line

KEVIN MEDEIROS/DIVULGAÇÃO/JC

A Lawtech Academy, com o apoio da Livraria do Advogado, promove uma webinar hoje e amanhã, das 19h às 21h30min, com o tema Mulheres na Advocacia: tecnologia, inovação e direito. O debate, através do YouTube e do Zoom, contará com a participação das advogadas Alexandra Mattos, Cibele Mateus, Clarissa Carello, Gisele Welsch, Juliana Brum, Juliana Leite, Letícia Neves e Luciana Aranalde.

Sucesso em Gramado desde 2018, a pizzaria temática Porto Cara de Mau prepara o desembarque em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. O empreendimento trabalha no sistema de rodízio de pizzas preparadas em forno à lenha. A previsão de abertura é até o final do ano, dependendo da situação imposta pela pandemia de Covid-19.

