Nova identidade

Os diretores Mauro Medeiros Borges e Fábio Bernal Rosseto receberam convidados na apresentação da nova marca do Centro Clínico Gaúcho, o CCG Saúde, que aconteceu na Sogipa. Neste formato, as diferentes áreas de atendimento assumem responsabilidade pelo processo de bem-estar do paciente. A partir de uma abordagem multidisciplinar e colaborativa, as equipes cuidarão de perto de cada beneficiário. A noite contou com shows de Bidê ou Balde, Império da Lã, Tchê Gomes e Claus e Vanessa.

Calendário

Um movimentado coquetel, no Sui Rooftop, marcou o lançamento do calendário 2020 da Impresul com o tema Origens, com fotos do livro Cultura e identidade, de Eurico Salis. Esta é a 22ª edição da ação da Gráfica Impresul. Neste ano, toda a renda com a comercialização será destinada para o Instituto do Câncer Infantil. Entre as presenças estiveram Isabela e José Fogaça, Georgiana Fauri e Valter Nagelstein.

Dolce & Gabbana

A Dolce & Gabbana chega a Porto Alegre nesta quinta-feira, com a inauguração de uma loja no Shopping Iguatemi dedicada ao universo feminino, contando com coleções de Ready To Wear e acessórios. O projeto da loja, desenhado exclusivamente para o perfil dos gaúchos, remonta à tradição italiana, com pinturas e afrescos nas paredes. No dia 9 de março, acontece um brunch para um seleto grupo de jornalistas.

Atlântida

Economia

O 36º Congresso Nacional de Sindicatos Empresariais do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que será realizado de 20 a 22 de maio, em Bento Gonçalves, formou um time de talentosos economistas para o painel Economia e comércio no Brasil, programado para a manhã do dia 22. Patrícia Palermo, da Fecomércio-RS, Alexandre Barbosa, do Sicredi, e Fábio Bentes, da CNC, serão mediados pelo economista executivo da assessoria parlamentar da Fecomércio-RS, Lucas Aronne Schifino.

Kia Sun Motors

Escadaria

A Curadoria de Cinema Independente Lora realiza mais uma edição do evento Cine Escadaria, no dia 8 de março, dentro da programação da Semana da Mulher, com assinatura da Aliança Francesa de Porto Alegre. A partir das 15h, o Teatro de Arena oferecerá espetáculos de teatro, dança, performance e música. E, a partir das 19h, a Lora apresenta projeções nos quatro cantos da escadaria. O projeto nasceu em parceria com a UniFrance.

