Festival SMVC traz seis dias de cinema a Santa Maria

Chegando à sua 13ª edição, o Santa Maria vídeo e cinema (SMVC) vai movimentar a região central do Estado a partir de amanhã. A abertura oficial ocorrerá no Centro de Convenções da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) com a exibição do longa-metragem Legalidade, a partir das 19h. Após a sessão, haverá debate com o diretor Zeca Brito e a diretora de arte Adriana Borba.

As atividades vão até domingo, sempre de forma gratuita. O tema desta edição da mostra é Cinema para todas, propondo uma reflexão sobre o protagonismo da mulher no audiovisual. A programação completa do SMVC está disponível em www.smvc2018.wordpress.com.