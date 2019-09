Arthur Nestrovski autografa seu novo livro nesta segunda-feira na Capital

O crítico, ensaísta e compositor Arthur Nestrovski lança nesta segunda-feira (1º), às 19h, o livro Tudo tem a ver (Editora Todavia, 448 págs., R$ 79,90). O evento acontece no Centro Cultural da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333) e contará com bate-papo do autor com o músico Celso Loureiro Chaves e a jornalista Cláudia Laitano. O encontro é aberto ao público, sem necessidade de inscrição prévia.