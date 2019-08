Sarau Bukowski anima as quintas-feiras no Estúdio Stravaganza

A partir de hoje, e até o final do mês de agosto, o Teatro de Quinta no Estúdio Stravaganza (Olinto de Oliveira, 64) trará o Sarau Bukowski, voltado à obra do escritor norte-americano Charles Bukowski. Em um sarau literário-musical-cênico-visual, a leitura semanal de trechos será intercalada com encenações e comentários sobre a biografia do autor, além de espaços para a participação da plateia. As apresentações ocorrem sempre às 20h, e os ingressos custam R$ 40,00, com meia-entrada antecipada pelo site www.entreatosdivulga.com.br.

Com roteiro, direção e condução do ator e diretor Roberto Oliveira, o Sarau Bukowski contará com a participação de diferentes atores e atrizes, ligados de alguma forma à interpretação da obra do Velho Safado. Para a estreia de hoje, estarão no espetáculo Lucas Sampaio, que atua na peça Bukowski - Histórias da vida subterrânea, e Talyta da Rosa, além do músico Antônio Reck.