A obra procura esclarecer as dúvidas sobre os reais impactos da Convenção de Viena sobre os Contratos Internacionais de Compra (Cisg) no Direito Contratual brasileiro, que, até 2014 era regulado principalmente pelo Código Civil. Além disso, o objetivo deste livro é trazer ao operador do direito as principais características desta Convenção, bem como interpretações flexíveis e soluções harmonizadoras aos possíveis conflitos, a fim de que a Cisg possa ser aplicada adequadamente aos contratos internacionais sujeitos à lei brasileira, em complementação e substituição ao Código Civil.