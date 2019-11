TJ-RS lança aplicativo para consulta de processos e outros serviços

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) está lançando o aplicativo TJRS Mobile. O objetivo é auxiliar na consulta e no acompanhamento de processos por meio de dispositivos móveis, além de outros serviços.

Desenvolvido pela Direção de Tecnologia da Informação e Comunicação do órgão, o aplicativo pode ser baixado gratuitamente nas lojas virtuais do Google (sistema operacional Android) e da Apple (sistema operacional iOS).

O aplicativo apresenta algumas novidades em relação à consulta processual disponível no canal de internet do Poder Judiciário. O usuário poderá, ao pesquisar um processo, marcá-lo como favorito. Ao fazer essa ação, será ativada notificação automática no aplicativo, que avisará sempre que o processo sofrer alguma movimentação. Também será possível fazer anotações ou lembretes no processo. A consulta processual abrange todos os processos de primeiro e segundo graus, físicos e eletrônicos, incluindo os que tramitam no sistema eproc.

Os serviços fornecidos envolvem Alvarás de Folha Corrida e Certidões Judiciais, Sessões e Audiências, acesso ao Diário da Justiça Eletrônico, Consulta de Jurisprudência, Plantões e Endereços do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, entre outros.

Além disso, o TJ-RS está dando seguimento à implantação da rede sem fio HP Aruba, que começou por Porto Alegre e, agora, se estenderá para todas as comarcas do Estado. O cronograma prevê que a instalação seja finalizada em fevereiro de 2020.

O projeto contempla mais de 750 pontos de acesso, espalhados pelas salas de audiência das 165 comarcas do TJ-RS, além dos prédios da Capital.