prisão em flagrante delito constitucional

O livro concentra-se na compreensão atual do instituto da prisão em flagrante delito. A obra objetiva expor e complementar visões distintas ou mesmo suprir eventuais lacunas, mediante análise do ordenamento e das sucessivas reformas legislativas, assim como do Direito Comparado e da incidência de normas internacionais. A leitura busca propiciar uma atuação estatal justa na repressão penal, com vistas à aplicação dos postulados constitucionais da dignidade humana e do devido processo legal.