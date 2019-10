Proteção Internacional dos Direitos Humanos

A obra se divide em duas partes. A primeira explica a construção sistêmica dos Direitos Humanos, mostrando a sua formação teórica entre redes e camadas no embate entre jus naturalismo e positivismo. A premissa é logo testada na aplicação ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o que permite compreender melhor o seu diálogo com o direito interno. A segunda parte, no entanto, propõe uma análise da jurisprudência da Corte Interamericana, que permitirá aos leitores coadunar a teoria da matéria com a prática, tendo assim um arcabouço completo para compreender objetivamente esse ramo de estudo.