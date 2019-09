Direitos humanos e educação

O livro é uma reunião de escritos e falas do educador Paulo Freire, organizada e anotada por Ana Maria Araújo Freire e Erasto Fortes Mendonça. A obra apresenta um ponto de vista inédito sobre a experiência do pensador como secretário de Educação da cidade de São Paulo, entre 1989 e 1991. A esses textos, acrescentaram-se diversos outros, escritos por alguns daqueles que compartilharam com Freire o sonho de reinventar a escola da rede municipal paulistana de ensino e democratizar a educação pública de qualidade no País.