89

682376

2019-05-07 03:00:00

Atuação de juízes federais em vara eleitoral causa polêmica no TSE

"Nós colocaríamos o juiz federal em reforço. Ficariam lá dois juízes, não há nada de anormal", defendeu o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, Rocha Sobral. "Não adianta jogar palavras ao vento, dizendo que há essa estrutura (para julgar crimes complexos), não há", disse.

Já o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Jayme de Oliveira, foi contra a proposta. "O combate à corrupção no Brasil não é titularidade de algumas pessoas e de alguns juízes, ela é de toda a magistratura brasileira", defendeu.

Para lidar com a questão, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu ao TSE que permita a atuação de juízes federais em varas eleitorais, posição que é defendida pela Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe).

A decisão do Supremo causou polêmica no meio jurídico, após críticas de procuradores e juristas de que a decisão abriria uma brecha para a impunidade. O principal argumento dos críticos é o de que a Justiça Eleitoral, cuja primeira instância é hoje composta exclusivamente por juízes estaduais, não teria recursos suficientes para julgar um grande número de processos envolvendo crimes complexos de competência federal.

A questão veio à tona após o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) ter decidido, em março, que cabe à Justiça Eleitoral julgar casos que envolvam simultaneamente caixa-2 de campanha e outros crimes conexos, como lavagem de dinheiro e corrupção, que até então vinham sendo julgados pela Justiça Federal, no âmbito de operações como a Lava Jato.

A atuação de juízes federais em varas eleitorais, com objetivo de julgar crimes comuns conexos a crimes eleitorais, foi alvo de controvérsia em audiência pública realizada na sexta-feira no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A sessão colocou em lados opostos entidades representativas da magistratura e presidentes de tribunais regionais.

Próximos passos serão decididos por Rosa Weber

O ministro do TSE Og Fernandes pretende entregar em 14 de maio um relatório para a presidente do tribunal, ministra Rosa Weber, a quem caberá decidir sobre os próximos passos. Há no TSE ao menos dois pedidos, da PGR e da Ajufe, para que seja permitida a atuação de juízes federais em varas de primeira instância.

Por se tratar de questão constitucional, é possível que a atuação de juízes federais em varas eleitorais seja discutida ainda no Supremo, onde ao menos um ministro, Alexandre de Moraes, já se manifestou publicamente no sentido de que para isso seria necessário modificar a Constituição.