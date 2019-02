Escola sem Partido entra na fila de votação

89

670609

2019-02-19 01:00:00

Algumas escolas de Porto Alegre começarão o ano letivo sem alunos que compunham as turmas anteriormente. Pais, ainda no ano passado, já mostravam seu descontentamento com instituições que permitiam ou estimulavam manifestações políticas de professores e alunos. Vistas como ideológicas, as polêmicas acompanham uma repaginação no projeto de lei conhecido, desde 2014, como Escola sem Partido. Um novo texto, que substitui o Projeto de Lei (PL) 7.180/2014, arquivado pela Comissão Especial da Câmara no fim da legislatura 2018, foi proposto pela deputada Bia Kicis (PSL-DF). No PL 246/2019, há duas mudanças significativas. A principal delas é a de que o projeto será aplicado apenas nas escolas públicas. A outra é a retirada do termo "ideologia de gênero" do texto.

A nova versão foi protocolada no dia 4 de fevereiro, dia da retomada da atividade legislativa. Outras mudanças significativas trazidas pela nova redação são a possibilidade de os alunos gravarem as aulas e a proibição de manifestação nos grêmios escolares. Na justificativa, a deputada diz que essa determinação visa "impedir o risco de instrumentalização dessas entidades por partidos políticos".

Entre os artigos do atual Programa Escola sem Partido, também está previsto que o Poder Público não deverá interferir no processo de amadurecimento sexual dos alunos, nem permitirá qualquer dogma referente às questões de gênero. Para substituir o termo "ideologia de gênero" são utilizados outros, como "propaganda político-partidária" e "técnicas de manipulação psicológica".

A redação mantém o trecho que previa a aplicação da nova legislação em livros didáticos e às avaliações para o ingresso no ensino superior e a concursos para o ingresso na carreira docente. Mas diminui a responsabilidade das escolas particulares, que poderão promover conteúdos previamente autorizados contratualmente com pais e alunos.

Logo após a eleição do presidente Jair Bolsonaro, a deputada estadual Ana Caroline Campagnolo (PSL-SC), publicou um vídeo em redes sociais estimulando alunos a enviarem gravações feitas em sala de aula que fossem compreendidos como doutrinação dos professores. Na época, a manifestação foi repreendida por um juiz estadual da Vara da Infância e da Juventude, que relembrou que o uso de celular em sala de aula é proibido e estipulou uma multa R$ 1.000,00 por dia em que a publicação fosse mantida no ar.

O Programa Escola sem Partido possui uma ouvidoria em seu site (www.programaescolasempartido.org) em que os alunos podem denunciar seus professores com gravações em áudio e vídeo. A repreensão da Justiça à Ana Campagnolo e o canal de reclamações de docentes não foi esquecido na nova PL. No art. 7°, é assegurado aos estudantes o direito de gravar as aulas, a fim de permitir a melhor absorção do conteúdo e viabilizar que os responsáveis tenham ciência do processo pedagógico.