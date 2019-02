Espaço pode virar novo campo de batalha

89

668382

2019-02-05 01:00:00

Caroline Grüne

No filme Guerra nas Estrelas, a República e o Império Intergalático utilizam naves, soldados, mísseis e lasers em uma guerra de efeitos especiais no espaço. A primeira vez que o clássico de 1977 deu nome a um projeto no mundo real foi no governo do então presidente dos Estados Unidos Ronald Reagan, em 1983. À época, ele anunciou a Iniciativa Estratégica de Defesa (SDI, na sigla em inglês), um sistema de satélites, equipados com canhões a laser, para destruir possíveis mísseis enviados das terras inimigas em tempos de Guerra Fria.

Para tratar desse terreno tão pouco palpável, desenvolveu-se o Direito Espacial, um ramo do Direito Internacional Público, com o objetivo de regulamentar o uso e a exploração do espaço, seja por países, empresas ou organizações intergovernamentais. Dessa forma, corpos celestes são protegidos de ameaças como poluição espacial e guerras nucleares, reconhecendo o perigo da chamada Mutual Assumed Destruction (MED), em português, Destruição Mútua Garantida.

O embate entre a antiga União Soviética e os EUA não chegou a ir para o espaço. Julgou-se que o plano era uma técnica para amedrontar o adversário, visto que ainda não existia tecnologia suficiente para a grande Guerra nas Estrelas. O projeto foi arquivado em 1993. Alguns presidentes revisitaram o programa, sugerindo novas versões. Após duras críticas, Barack Obama foi o responsável por enterrar a proposta. Mas a situação pode mudar na gestão de Donald Trump.

Em declaração no Pentágono, o próprio presidente anunciou uma revisão na estratégia de defesa no país, que inclui a interceptação de mísseis no espaço. A estratégia foi desenhada para enfrentar a ameaça representada pelos novos armamentos de China, Rússia, Irã e Coreia do Norte. Entre as ideias está o monitoramento da trajetória dos novos mísseis hipersônicos chineses e russos, capazes de se deslocar a mais de 5 mil km/h. Para os mísseis balísticos iranianos e coreanos, menos sofisticados, a proposta prevê a destruição logo após o lançamento.

Através do reconhecimento da ameaça de destruição generalizada em guerras nucleares, ainda na Guerra Fria (1947-1991), surgiu o primeiro tratado de legislação sobre o espaço. Chamado de "Tratado do Espaço Sideral", em 1967, o acordo foi criado no comitê da Organização das Nações Unidas (ONU) para incentivar o uso pacífico do espaço. O documento foi ratificado por 107 países, incluindo o Brasil.

Outros tratados surgiram após esse, como o Tratado sobre Forças Nucleares de Alcance Intermediário, firmado em 1987. Na sexta-feira, os EUA oficializaram sua saída do pacto. Washington acusa a Rússia, há tempos, de descumprir o acordo, alegando que o novo míssil russo Novator 9M729, chamado pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) de SSC-8, viola o combinado, que proíbe os dois lados de instalarem mísseis terrestres de alcance curto e intermediário na Europa. Em resposta, no sábado, o presidente Vladimir Putin, anunciou que a Rússia também estava saindo do tratado.

Conforme Olavo de Oliveira Netto, doutor em Direito Espacial pela Universidade de São Paulo (USP), o tratado base deixa brechas, levando em consideração os interesses das superpotências da época - EUA e União Soviética. "Ele proíbe armas de destruição em massa, mas não proíbe mísseis com armas nucleares ou a colocação de armas convencionais em órbita." Os países, portanto, queriam evitar uma destruição total, mas ainda ter o espaço como um possível campo de batalha.