89

666586

2019-01-29 01:00:00

O livro apresenta o direito de arte brasileiro sistematizado através do paradigma alemão, em que a disciplina é consolidada. A autora, considerando casos reais, propõe a sistematização da matéria no Brasil, expondo suas fontes e os conceitos, assim como as relações da arte com o Direito Autoral, com as normas de promoção e proteção do patrimônio cultural, histórico e artístico e com o Direito Civil. Além disso, enfrenta a questão de ilegalidades envolvendo obras de arte e trata de algumas regras especiais atinentes à arte, no âmbito do direito tributário, do fundacional e do securitário.

Direito e Arte - Lisiane Feiten Wingert Ody, Marcial Pons, 348 páginas, preço sugerido R$ 96,00