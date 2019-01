TRF-4 considera indulto inconstitucional

89

664902

2019-01-15 01:00:00

Uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), criticada por especialistas, ampliou o debate sobre os indultos de Natal, que já são objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal (STF).

Na terça-feira passada, a Corte Especial do TRF-4 declarou inconstitucional parte do decreto editado em 2013, no qual a Presidência da República concede indulto coletivo a réus condenados criminalmente. A decisão vale para Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A corte seguiu o entendimento do desembargador Leandro Paulsen de que, ao reduzir penas por meio do indulto de Natal, o presidente da República legislaria sobre Direito Penal por Medida Provisória, o que a Constituição Federal proíbe em seu artigo 62.

A mesma Constituição, porém, no artigo 84, determina que compete ao presidente com exclusividade "conceder indulto e comutar penas". Por isso, a decisão do TRF-4 foi considerada equivocada por criminalistas.

A decisão foi tomada a partir de um recurso em que o Ministério Público Federal questionava a concessão do indulto a um condenado por tráfico de drogas. Mas, ainda que o tribunal tenha se debruçado sobre um ponto específico do decreto de 2013, a fundamentação valeria para todos os indultos de Natal. "É uma decisão inusitada, como se o presidente estivesse proibido de publicar indulto", diz Fábio Tofic Simantob, presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa.

Thiago Bottino, professor da FGV-Rio, considera a decisão equivocada. Os especialistas apontam primeiramente um erro técnico, já que a Constituição proíbe medidas provisórias sobre Direito Penal e o indulto de Natal é feito por meio de decreto. Indo além da superfície, eles veem uma discussão sobre a interferência do Judiciário em outros Poderes. A decisão é especialmente polêmica porque, em novembro, o STF formou maioria no sentido de que o indulto é uma prerrogativa constitucional do presidente da República e o Judiciário não pode interferir em seu conteúdo.

O STF analisou um indulto de Natal concedido por Michel Temer (MDB) em 2017. O julgamento ainda não foi concluído. Por conta disso, Temer não editou um novo indulto em 2018. "Impressiona que um tribunal de segunda instância decida assim, mesmo sabendo que essa não é a posição do STF. Mesmo os ministros que votaram contra o decreto, por considerar inconstitucionais alguns dispositivos, concordam que o presidente pode editar o indulto", diz Tofic.

A decisão do TRF-4 tende a ser contestada e deve ser discutida em instâncias superiores. Na prática, avalia Bottino, as varas de execução desses três estados terão que ver caso a caso quais condenados podem ser afetados, considerando a passagem de tempo entre 2013 e 2018. O professor lembra que, quando o STF concluir o julgamento sobre o indulto, a decisão do TRF-4 perderá validade. "Como o STF formou maioria não tem nem dois meses, a postura do TRF-4 pode ser uma pressão sobre qual seria a decisão correta ou pode significar um descaso completo com o bom funcionamento do serviço público, porque vai gerar um custo enorme diante de uma alta probabilidade de reversão", diz Bottino.