Nacionalidade reconhecida: um balanço da nova Lei de Migração

Maha Mamo nasceu no Líbano. É filha de sírios, e o casamento dos seus pais não é reconhecido no país por ser a união de um cristão com uma muçulmana. No Líbano, a cidadania é herdada dos pais, portanto Maha não é cidadã libanesa. Na Síria, a ilegalidade do casamento não permite seu registro. Ela passou 30 anos de sua vida sendo apátrida - ou seja, sem ter a sua nacionalidade ou existência reconhecida por nenhum país ou documento. Por meio da nova Lei de Migração nacional, Maha naturalizou-se brasileira. "O Brasil é o único país em que posso falar que eu existo. O único lugar que teve um documento com minha foto e meu nome dentro dele. Me sinto brasileira", diz.

A Lei de Migração (Lei nº 13.445) passou a valer em 21 de novembro de 2017. A legislação antiga - o Estatuto do Estrangeiro - era fruto do regime militar e visava à segurança nacional. "A ideologia da nova lei mudou, é humanitária e visa garantir direitos", diz José Luis Bolzan de Morais, doutor em Direi Caroline Grüne to pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e membro do grupo de especialistas do Ministério da Justiça que trabalhou na reforma da legislação de migrações. Entre os diferenciais está a institucionalização da política externa provisória de visto temporário para acolhida humanitária.

Baseado no Estatuto da Organização das Nações Unidas (ONU), o decreto prevê que refugiados de países em situações vulneráveis, como o Haiti, após o terremoto de 2010, ou a Síria, devido à guerra, possam se estabelecer no Brasil. A entidade estima que 12 milhões de pessoas não pertencem a nenhuma nação.

Maha viveu 26 anos no Líbano sem identidade, nacionalidade ou documentos. A apatridia impede que o cidadão, não reconhecido, possa acessar serviços como saúde e educação. Foram dez anos enviando e-mails para mais de 190 países e embaixadas contando a história da família. Em 2014, através da acolhida humanitária aos refugiados sírios, recebeu a resposta afirmativa do Brasil. Com o sonho de ter sua identidade reconhecida, ela e seus irmãos, Suad e Eddy Mamo, deixaram familiares e amigos, e, desconhecendo a língua e os costumes locais, vieram para o Brasil. "Achava que aqui se falava espanhol", confessa. Desde então, Maha e Suad estão em Belo Horizonte.

A nova lei prevê a proteção do apátrida. A anterior não tinha mecanismos suficientes para reconhecer a condição. "A nova lei facilitou a naturalização", diz Maha. Desde 4 de outubro, as irmãs são cidadãs brasileiras.