Estatuto do Desarmamento pode ser modificado

Segundo o Atlas da Violência de 2018, no começo da década de 1980, a proporção de homicídios com o uso de armas girava em torno de 40%. O índice cresceu ano a ano até 2003, quando atingiu o patamar de 71,1%, ficando estável até 2016. Embora pesquisadores entendam o estatuto como o principal meio de estagnação dos homicídios, ele não é e nem deve ser a única ferramenta para garantir um país sem violência. Ainda assim, segundo Felippe Angeli, gerente de advocacy do Instituto Sou da Paz, "o estatuto foi a ação isolada que melhor impacto teve em relação à crise de homicídios".

Segundo o estudo Controle de Armas no Brasil: O caminho a seguir, realizada pela Fundação Friederich Ebert Stiftung Brasil, o referendo não versou sobre a totalidade da lei, apenas quanto à proposta de proibição da comercialização. O trabalho explica que "este não foi o entendimento da população, na medida em que 63,94% dos votos registrados mantiveram o comércio de armas de fogo no País. Todas as demais regras trazidas pela Lei nº 10.826/2003 permaneceram inalteradas, e o comércio de armas de fogo continuou autorizado conforme o resultado do referendo".

A proposta que deu origem à legislação atual começou a ser debatida durante o último mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a partir de um projeto de lei do então ministro da Justiça Renan Calheiros, e tornou-se efetivamente lei durante o primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O tema foi objeto do primeiro e único referendo de origem infraconstitucional após a abertura democrática de 1988, realizado em 23 de outubro de 2005.

Com base em dados de 2014 da Polícia Federal - responsável pelo controle das armas desde 2004 -, um estudo do Mapa da Violência com apoio da Unesco quantificou em 15 milhões o número de armas nas mãos dos brasileiros. Dessas, mais de oito milhões não estavam registradas, eram ilegais. Outras cerca de quatro milhões estavam nas mãos de bandidos.

Foi nesse cenário que surgiu o Estatuto do Desarmamento. A Lei nº 10.826/2003, regulamentada pelo Decreto nº 5.123/2004, restringiu a posse de armas e dificultou o processo de obtenção do porte. Conforme estudo do Ipea, somente entre 2004 e 2014, foram poupadas 133.987 mil vidas no País em razão do estatuto.

Ainda que se pudesse armar a população, os índices não pareciam favoráveis a um clima de paz. Pelo contrário: o Ministério da Saúde e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) indicam que, entre 1993 e 2003, as taxas de homicídio subiram cerca de 6,9% ao ano. Em 1983, o Brasil tinha 14 homicídios a cada 100.000 habitantes. Vinte anos depois, este número mais do que dobrou: alcançando 36,1 assassinatos para cada 100.000.

É difícil imaginar, mas, até 2003, a política de armas do País era totalmente diferente da que temos hoje. Até aquele momento, qualquer pessoa com mais de 21 anos poderia, sem muita burocracia, ter acesso a uma arma de fogo. Era possível, inclusive, comprá-la em lojas de artigos esportivos.

Para compreender o cenário brasileiro caso o Estatuto do Desarmamento nunca fosse sancionado, o Ipea realizou um cálculo, feito com base na diminuição de armas de fogo em cada Unidade Federativa do País e seu impacto em vidas poupadas. O estudo - dados apresentados na tabela abaixo - indica que para cada 1% a menos de armas, haveria 1% a menos na taxa de homicídio no estado.

Aperfeiçoamento do rastreamento de armas carece de efetividade

No Brasil, existem dois sistemas de registro de armas: o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (Sigma), do Exército, e o Sistema Nacional de Armas (Sinarm), da Polícia Federal (PF). O Sigma é exclusivo para registro de armas para militares e, no caso de civis, para caçadores, atiradores e colecionadores. À PF, cabe a concessão do porte - direito de transitar em casos devidamente justificados e autorizados - e da posse - direito de ter uma arma em casa.

O sistema para registro de armamento realizado pela Polícia Federal não possui comunicação com o rastreamento do Exército e das demais forças policiais. A integração do sistema, proposta pelo estatuto, ainda não foi efetivada e gera dificuldades para identificar o número de armas que circulam no Brasil, por exemplo, dificultando ainda investigações da polícia.

Além disso, o analista de programa do Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crimes e associado ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Eduardo Pazinato, indica um segundo problema: a incapacidade de rastreabilidade de projéteis para se identificar o lote de origem. "Precisamos qualificar esse sistema. Hoje não temos banco de dados e não temos conhecimento do número de armas que circulam legalmente no Brasil, apenas estimativas", avalia.

Essas questões, para Felippe Angeli, gerente de advocacy do Instituto Sou da Paz, geram problemas graves. Ele usa como exemplo o caso da ex-vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco, assassinada em março deste ano. A investigação descobriu que as munições utilizadas no crime vinham da Polícia Federal em um lote de mais de dois milhões de projéteis, o que inviabilizaria quase que completamente uma busca da origem. Segundo o especialista, os lotes deviam ter, no máximo, 500 munições. "Essa munição era do Estado, tinha dinheiro da população ali e não podemos ser responsáveis por essa barbárie."

O aprimoramento de políticas públicas que corroborem com o estatuto também foi indicado como uma das principais modernizações necessárias para legitimar essas normas. Os pesquisadores apontam que a lei deve acompanhar a sociedade e o que se deve buscar, de fato, é uma política moderna e responsável para o controle de armas.

"A população disse que deve manter a venda. Ok, mas que seja rígido, porque falamos de um instrumento que tem intenção de matar, o fim é gerar dano, o que defendemos não é acabar com as armas ou uma posição ideológica, o que queremos é uma política responsável de controle de armas", ressalta Angeli.