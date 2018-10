Recursos

A consagrada obra - agora em sua 14ª edição - aborda minuciosamente todos os temas atinentes aos recursos especial e extraordinário, como o juízo de admissibilidade, o prequestionamento, o âmbito de devolutividade dos recursos excepcionais, a repercussão geral no RE e o trâmite diferenciado dos RE e REsp repetitivos. Destaque: edição totalmente atualizada e ampliada, de acordo com o CPC/2015, com a Lei nº 13.256/2016 e com as emendas regimentais do STF e do STJ. Público-alvo: estudantes e profissionais de Direito.

Recurso extraordinário e recurso especial - Rodolfo de Camargo Mancuso, Revista dos Tribunais, 500 páginas, preço sugerido R$ 235,00