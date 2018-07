Descumprimento tem raízes históricas

Igor Natusch

Os especialistas consultados pelo Jornal da Lei alinham-se com a leitura corrente entre os constitucionalistas brasileiros: o texto da Carta Magna, no que se refere aos direitos da pessoa humana, está entre os mais progressistas do mundo. "Do ponto de vista de sistema legal, tanto a Constituição quanto a Lei de Execução Penal (de 1984) são modelares, compatíveis com os melhores padrões da Europa e dos países mais civilizados", reforça Ingo

Wolfgang Sarlet, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) e professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs).

O problema, então, passa a ser combater os gargalos que impedem a proteção prevista na Carta de virar realidade. "O texto constitucional não é desarrazoado. Dizer que a integridade física do preso deve ser preservada e as condições de prisão precisam ser dignas não é nada demais. Celas para uma ou duas pessoas, com uma cama decente, uma pia, uma mesa para trabalhar, são coisas absolutamente normais para qualquer preso em países mais desenvolvidos. Aqui, viram privilégio, pois o naturalizado é um estado de total desumanidade", lamenta.

Para Vanessa Chiari, da Ufrgs, há várias razões para que a Constituição vire "quase uma letra morta" no que se refere aos direitos humanos. Entre elas, a advogada aponta uma tendência histórica da sociedade brasileira ao conservadorismo e à divisão da população em categorias - algo que se reforça, entre outras coisas, com o processo tardio de abolição da escravatura, sem qualquer indenização aos libertos.

A advogada lembra que, antes do 1830, quando foi implementado o primeiro código criminal brasileiro, estavam em vigor as ordenações filipinas, impostas pelo reino de Portugal e que, em alguns aspectos, foram lei no Brasil até o início do século XX. "Nelas, se admitia, por exemplo, que um marido fidalgo que surpreendesse sua esposa em flagrante adultério matasse ela e o amante, desde que ele não fosse pessoa de qualidade superior ao marido traído. Isso esteve expressamente em vigor no Brasil até 1830, e essa visão de cidadãos superiores a outros fala muito sobre como se construiu a nossa sociedade", argumenta Vanessa.

Assim, dentro de uma lógica que atribui maior gravidade aos chamados crimes de rua (roubos, furtos e, mais recentemente, o tráfico de drogas), a professora defende que o aparato de repressão à criminalidade acaba direcionado para as periferias, mais comumente envolvidas com esse tipo de delito. O resultado, segundo ela, são prisões lotadas de pessoas pobres - tratadas, historicamente, como dotadas de menos direitos em nossa sociedade.

Vitor Facchinetti tem visão semelhante, e reforça que a atual estrutura dos Três Poderes acaba não privilegiando o atendimento das garantias constitucionais, submetendo-as a outros interesses. "O Judiciário, salvo raras exceções, é refém do clamor público e, atualmente, das redes sociais, negando, peremptoriamente, direitos óbvios. Chegou-se ao absurdo de relatos de mulheres e crianças em presídios de homens, o que é flagrantemente inconstitucional", critica.

Falando detidamente sobre o inciso LIV do artigo 5º, Facchinetti reforça que o devido processo legal e a presunção de inocência são princípios "inerentes não só à democracia, mas de resguardo à dignidade humana" - e que as violações, embora sempre tenham ocorrido em cortes inferiores, parecem encontrar novo fôlego a partir da demanda social por combate à corrupção. "Nos dias atuais, até o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, vem referendar os abusos", lamenta.

A falta de investimento nas prisões, fundamental para que a dignidade dos apenados seja respeitada, é encorajada, segundo Vanessa Chiari, até mesmo pelas limitações à cidadania dos presos. "Por que vou investir nas prisões se o preso não vota?", questiona. Ela reforça que em torno de 35% da massa carcerária é de presos provisórios, que ainda não foram condenados e, em tese, têm direito a votar em eleições. "Mas alguém já viu uma urna instalada em algum presídio? Nem se cogitou essa hipótese, mesmo com todo o avanço que temos no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. E eles (presos provisórios) têm direito, pois ainda estão sob a égide da presunção de inocência."