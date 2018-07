Taxa cobrada em partos não tem definição legal

Laura Franco, especial

Aos 28 anos, Cláudia Athayde engravidou. E com todas as dúvidas de uma mãe de primeira viagem, ela e o marido buscaram um médico obstetra credenciado em seu plano, que estivesse alinhado às expectativas do casal. Logo no primeiro contato, foram surpreendidos quando a secretária avisou que havia uma taxa de disponibilidade, valor exigido para que a obstetra realizasse o procedimento do parto, após o acompanhamento no pré-natal. A informação foi suficiente para que buscassem um novo profissional. Tiveram, então, mais uma decepção, quando o segundo médico avaliado exigiu, também, a taxa. "Ele cobrava cerca de R$ 3 mil. Desses, R$ 2 mil iriam diretamente para ele e R$ 1 mil para o anestesista."

Com isso, o casal foi para o plano B, o parto humanizado em casa. Cláudia, então, fez todo seu pré-natal com uma médica credenciada em seu plano, mas com a definição de que o parto não seria realizado por ela. Assim, a médica indicou quais os hospitais e plantonistas seriam mais adequados. "Foi muito difícil optarmos pelo parto em casa, embora eu não goste de hospitais e intervenções hospitalares, porque ficamos muito inseguras com a primeira gestação e, infelizmente, alguns médicos se aproveitam desse momento", lamenta.

Brisa, hoje com um ano e nove meses, nasceu de 36 semanas e seis dias. Pela situação, a parteira, que também era médica, indicou que Cláudia fosse até um hospital. Com isso, Cláudia foi ao Hospital Conceição, o mais próximo de sua casa, e fez todo o atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). "Fui super bem atendida e acolhida; e, no fim, valeu muito a pena. Fiz o parto com uma enfermeira obstétrica, coordenadora do plantão, que teve todo o cuidado do mundo comigo e com minha filha."

A história de Cláudia é parecida com a de milhares de outras mães. A diferença é que muitas delas cedem e acabam pagando a taxa de disponibilidade exigida pelos médicos por insegurança ou confiança naquele profissional.

Em Caxias do Sul, a promotora Janaina de Carli dos Santos, da 1ª Promotoria de Justiça Especializada, instaurou um inquérito contra três planos de saúde. O documento foi oficiado para a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e teve decisão recentemente. "Coletamos as informações do sindicato médico e das operadoras de planos e, com base nisso, formamos nosso entendimento pela ilegalidade, e a decisão veio nesse sentido."

A promotora ainda indica que, mesmo que a ação tenha sido contra os planos, o consumidor pode entrar com uma ação individual conta o plano de saúde, ou até mesmo contra o médico. "Orientamos o contato direto com o plano de saúde, porque é responsabilidade da operadora oferecer outro profissional e adotar as providências estatutárias contra o médico, como o desligamento do profissional do plano", explica. Ela ressalta que, se houver pagamento, é possível pedir o ressarcimento. A ANS informa que é importante solicitar à operadora um protocolo de atendimento, visto que, de posse desse documento, é possível realizar a reclamação.

Ainda assim, a advogada especialista em Direito de Saúde Lorena Cunha indica que muitos planos não são claros com relação à cobertura. "Muitas vezes, não se explica que, no momento do parto, se busca um hospital credenciado, e é o plantonista apto para realizar o atendimento quem vai atender", comenta. Ela ainda indica que os obstetras entendem que sua disponibilidade não estaria dentro do convênio, o que torna o entendimento uma questão de interpretação. Para ela, a melhor saída continua sendo a transparência entre médico e paciente, só assim é possível de se chegar à melhor resolução, impedindo os conflitos com a chegada da data do parto.