Governo incentivará pesquisa sobre hidrogênio verde

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, afirmou que o governo vai lançar, nos próximos dias, uma "grande chamada" para empreendedores e pesquisadores envolvidos na área de combustíveis e hidrogênio verde, iniciativa que contará com investimento de R$ 100 milhões.

"Nos próximos dias devemos estar lançando grande chamada para empreendedores por meio de subvenção econômica, e para pesquisadores, para pesquisas na área de combustíveis, hidrogênio verde. Estamos falando de investimentos de mais de R$ 100 milhões para pesquisa e empreendimentos inovadores nessa área", disse Alvim durante painel do Congresso Mercado Global de Carbono.

Ao lado do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, Alvim afirmou que o hidrogênio vai permitir uma melhor distribuição espacial de energia limpa no Brasil.

Segundo ele, o presidente da República, Jair Bolsonaro, vem cobrando a pasta sobre o assunto. "Além de já termos mapeado todas as experiências científicas que temos, o presidente nos cobra. Esse fim de semana foi dia do hidrogênio, desde sábado ele vem me pedindo, hidrogênio. Essa semana o governo está com essa preocupação, em breve vocês vão saber porquê", explicou o ministro.

Sobre o mercado regulado de carbono no Brasil, Alvim disse ainda que haverá pela frente um trabalho científico de adequação metodológica para mensuração dos créditos no Brasil, para haja validação pela comunidade científica internacional. "É um desafio para nossa ciência", comentou.

"Só com a ciência vamos garantir metodologia e critérios mínimos para que esse mercado aconteça e que o mundo reconheça o crédito de carbono brasileiro como um crédito especial, com alta integridade ambiental", afirmou também o ministro do Meio Ambiente, segundo o qual será necessário "aprimorar a ciência para a realidade brasileira". "Não é questionar a ciência."

O hidrogênio verde vem sendo considerado a chave para a descarbonização mundial. Com potencial de geração energética três vezes maior que a gasolina, o combustível pode ser utilizado na indústria e no transporte, reduzindo as emissões.

Para produzi-lo, a tecnologia já é conhecida. O processo para retirar o hidrogênio (H2) da água (H2O) utiliza energia elétrica - e para que tenha a denominação verde, essa energia deve ser oriunda de fontes renováveis.

Além disso, também é possível retirar o hidrogênio do petróleo, gás, carvão - mas, neste caso, as iniciativas não contribuem para a descarbonização.