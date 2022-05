Medida Provisória do Voo Simples pretende atualizar o setor aéreo

Avança no Senado Federal a Medida Provisória 1.089/21, que reduz a burocracia e atualiza normativos do setor aéreo. Durante audiência conjunta das comissões de Infraestrutura (CI) e de Assuntos Econômicos (CAE) da Casa, na semana passada, o secretário nacional de Aviação Civil, Ronei Glanzmann, explicou que, ao promover uma faxina regulatória, a chamada MP do Voo Simples aumenta a eficiência na prestação de serviços e no desenvolvimento da aviação civil no país, o que impulsonará novos investimentos.