Nova ponte sobre o Rio Sangrador é entregue em Santana do Livramento

O acesso de consumidores e turistas à produção de vinhos na região da Campanha, localizada no extremo-sul do Rio Grande do Sul, está mais confortável e segura. Nesta segunda-feira (28), o governo federal, por meio do Ministério da Infraestrutura, entregou a nova ponte sobre o rio Sangrador, no km 291 da BR-293 em Santana do Livramento.

Equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) trabalharam nas melhorias de restauração, reforço e alargamento. Agora, com o aumento da largura de 8,20 metros para 13 metros, a estrutura conta com acostamentos, que oferecem mais segurança para quem trafega pela travessia, que tem 156 metros de extensão.

Localizada na região de Campanha, o município de Santana do Livramento fica próximo da fronteira com o Uruguai e possui condições climáticas propícias para a produção de uvas e de vinhos. Existem nas cidades pelo menos 14 vinícolas, que espalham suas produções por aproximadamente 4 milhões de hectares.

Em julho passado, outra obra de restauração foi liberada ao tráfego: a ponte sobre o rio Ibicuí da Armada, também na BR-293. A estrutura recebeu serviços de alargamento, recuperação e reforço, com o objetivo de melhorar a trafegabilidade da rodovia e promover mais segurança aos usuários.

Estão sendo executadas também obras de melhorias na ponte sobre o rio Conceição, localizada na BR-158, para garantir maior trafegabilidade a motoristas da região. Atualmente, a ponte está operando em meia pista e passa pela primeira etapa de alargamento do tabuleiro já existente, o que resultará na implementação de acostamento.