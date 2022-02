Pesquisa mostra satisfação do usuário de aeroportos concedidos

Pesquisa realizada pelo Ministério da Infraestrutura e divulgada semana passada mostrou alto índice de aprovação dos viajantes com os aeroportos brasileiros. Pelo segundo trimestre consecutivo, os aeroportos de Confins (MG), Curitiba (PR) e Florianópolis (SC) - os três concedidos à iniciativa privada - foram os mais bem avaliados no País.

O levantamento, realizado pela Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura (SAC/MInfra) nos 20 principais terminais aéreos brasileiros, revela alta satisfação dos viajantes com a infraestrutura e serviços ofertados, classificados como bons ou muito bons por 92% dos 23.122 passageiros entrevistados entre outubro e dezembro de 2021.

Ainda em recuperação devido aos impactos da pandemia, o setor aéreo atingiu em fevereiro 77% do movimento diário de aeronaves na malha doméstica de 2019 e 53% do movimento diário internacional, segundo dados compilados pela SAC/MInfra.

Juntos, os 20 terminais aéreos analisados concentram 87% do total de passageiros da aviação regular transportados no País. Em uma escala de avaliação que vai de 1 (muito ruim) a 5 (muito bom), todos receberam pontuação acima de 4, sendo que a média foi de 4,44 quanto à satisfação geral dos usuários.

O Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, ficou com média final 4,53%. A maior média do indicador de satisfação geral de um aeroporto no trimestre foi obtida por Florianópolis: 4,72. A "nota" garantiu ao aeroporto da capital catarinense a liderança entre os terminais aéreos que atendem até 5 milhões de passageiros ano.

Na categoria intermediária - entre 5 e 10 milhões de passageiros -, a melhor nota foi do aeroporto de Curitiba: 4,64. Confins se destacou entre os terminais que receberam mais de 10 milhões de passageiros/ano, alcançando 4,42 pontos de avaliação. É o segundo trimestre consecutivo que esses três aeroportos lideram em suas categorias.

Em 2022, o governo federal deve atingir a marca de 49 terminais concedidos com a realização da 7ª rodada de concessões, cuja expectativa é de R$ 7,3 bilhões em investimentos privados.