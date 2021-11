Eficiência compensa o investimento em novas redes 5G

Passadas poucas semanas do leilão do 5G no Brasil, o setor calcula a demanda energética necessária para a implementação dessa tecnologia. A expectativa do mercado e de especialistas, porém, é ter um investimento com baixo impacto e que proporcione mais eficiência, tanto na troca de dados como em procedimentos industriais.

A infraestrutura necessária para que as empresas operem o 5G, como cabeamento e antenas, estas devem existir em um número cerca de cinco vezes maior em comparação com o 4G, diz Luiz Henrique Barbosa da Silva, presidente-executivo da Telcomp (Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas).

As antenas do 5G são menores do que as usadas atualmente e têm a dimensão média de uma caixa de sapato, de acordo com a Conexis, associação que representa empresas de telecomunicação.

A quantidade de antenas a serem instaladas depende de diferentes fatores, entre eles densidade populacional e elementos geográficos, como a presença de túneis e morros, explica Barbosa da Silva, da Telcomp. Espaços com densidade populacional muito alta precisam de mais torres.

Mas, segundo ele, apesar de ser necessário um número maior de antenas, a rede está ganhando eficiência. "Imagine uma sala escura. Você coloca uma luz no centro: essa é a rede 1G. Ela cobre a sala toda, mas, para ter uma boa iluminação, é preciso aumentar a potência. Com o 2G você coloca mais uma lâmpada e, quando chegamos ao 5G, eu tenho uma quantidade maior de lâmpadas no teto, mas elas têm potência menor. E isso é mais eficiente", informa.

Além disso, a tecnologia consegue transportar dados com um consumo de energia mais eficiente do que no 4G, diz Marcelo Zuffo, professor da Escola Politécnica na USP (Universidade de São Paulo).

Em termos de consumo energético, a implementação da estrutura do 5G não gera um impacto muito diferente do 4G, afirma Fabro Steibel, diretor-executivo do ITS (Instituto de Tecnologia e Sociedade). "Se você pensar em termos de [pegada] de carbono, talvez o impacto seja maior, já que existe um novo padrão, uma malha nova a ser instalada", explica Steilbel.

Além de novas antenas, será preciso instalar equipamentos diferentes daqueles usados para operar a frequência 4G, já que no Brasil foi definido um modelo chamado "standalone" para o 5G.

"Vamos usar uma tecnologia nova e ter que substituir equipamentos porque, em tese, as empresas não podem pegar o que elas têm hoje e adaptar para uma velocidade maior. Mas isso sempre dentro do conceito de eficiência energética", relata Marcos Ferrari, presidente-executivo da Conexis, que representa as operadoras Algar, Claro, Oi, Sercomtel, Tim e Vivo.

"Quando a gente compara o nosso investimento com o de outros setores de infraestrutura, como rodovias e aeroportos, vemos que ele é limpo. Estamos falando em passar no país um cabeamento robusto. Nos centros urbanos, é preciso furar calçadas para passar um duto, mas isso não se compara a investimentos que cruzam, por exemplo, uma reserva florestal", diz.

Além disso, existe a expectativa de redução no desperdício de energia quando outros aparelhos além de celulares estiverem conectados ao 5G - como os equipamentos usados em uma planta produtiva ou no agronegócio, que permitirão, por exemplo, realizar atividades como uma irrigação mais precisa.

O Ministro das Comunicações, Fabio Faria, destacou que a entrada de novas operadoras com o resultado do leilão do 5G vai aumentar a competitividade e fazer com que preço da telefonia móvel no 5G, "provavelmente" seja inferior ao da tecnologia 4G. Realizado no início de novembro, o certame selecionou operadoras de serviços da nova geração da telefonia móvel e arrecadou R$ 47,2 bilhões.