Reparasul reúne setor de reparação automotiva e autopeças

A terceira edição da Reparasul - Feira de Autopeças e Reparação Automotiva está confirmada para acontecer de forma presencial, de 18 a 21 de novembro, nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo.

O evento apresenta novidades do setor de reposição e equipamentos para reparação automotiva, além de gerar negócios e relacionamentos para o público de fabricantes, distribuidores e varejo de autopeças, fornecedores de equipamentos e serviços para oficinas mecânicas de veículos leves, pesados e comerciais.

Para a coordenadora da feira, Angela Dias, a projeção para a edição deste ano é positiva. "O setor de reparação automotiva vive um momento de oportunidades no Brasil, devido ao crescimento da procura por veículos usados e da longa permanência com o mesmo automóvel. Neste cenário, é fundamental a realização presencial da Reparasul, sendo que será a única feira do segmento a ser realizada no ano de 2021", explica.

Outro diferencial da feira são as atividades de incentivo ao conhecimento, que buscam trazer temáticas pertinentes do setor para qualificar e atualizar os profissionais. Para esta edição já está confirmada a realização do 2º Congresso Sul-Brasileiro de Vendas de Peças Automotivas e Serviços Automotivos. O credenciamento para a feira é gratuito para profissionais do setor e pode ser realizado através do site www.reparasul.com.br.