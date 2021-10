Estado autoriza obras em acessos do Vale do Taquari

O governador Eduardo Leite oficializou, na quinta-feira passada, mais três investimentos do plano de obras. Até o fim do próximo ano, serão destinados R$ 34,8 milhões, sendo R$ 19,2 milhões de recursos do Estado e o restante mediante convênio com os municípios, para os acessos municipais a Travesseiro, pela VRS-811, e a Arroio do Meio e Capitão, pela ERS-482, na região do Vale do Taquari.

"Graças ao trabalho de reformas que fizemos, com a ajuda dos deputados, estamos espalhando obras pelo Estado. É uma alegria poder reiniciar esses três acessos municipais, sendo que o da ERS-482 se transformará em acesso regional, depois de tantos anos de mobilização e espera da população do Vale do Taquari", afirmou o governador.

Lançado em junho pelo governo, o plano de obras, que prevê R$ 1,3 bilhão de investimento em obras rodoviárias em todo o Estado, faz parte do programa transversal Avançar, cujo intuito é acelerar realizações e deixar um legado, baseado em três eixos que projetam estrategicamente um novo ambiente, com mais desenvolvimento e mais qualidade de vida para a população, dentro do eixo Avançar no Crescimento.

"Os municípios são parceiros importantes na busca pelo desenvolvimento da malha rodoviária do Estado, por isso comemoramos o esforço em conjunto para a retomada de mais essas obras, que trarão bem-estar à população e impulsionarão a economia do Vale do Taquari", disse o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

"Faz 30 anos que essa obra foi iniciada, mas nunca andou. A população já está desacreditada que saia, mas tenho convicção de que desta vez vai acontecer", afirmou o prefeito de Travesseiro, Gilmar Southier.

Além disso, foram assinados dois convênios entre o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e as prefeituras de Arroio do Meio e Capitão. Assim, serão viabilizados 7,66 quilômetros da ERS-482, com valor de R$ 3,27 milhões do Estado e R$ 10,2 milhões do município de Arroio do Meio, e outros cinco quilômetros na mesma rodovia em direção a Capitão, que receberá R$ 2,73 milhões do Daer e R$ 5,5 milhões da prefeitura.

Na semana passada, o Daer concluiu a recuperação da ERS-129, no acesso ao município de Colinas. Aas intervenções nos 13,9 quilômetros da rodovia integram o Plano de Obras 2021-2022 do Programa Avançar.

De acordo com o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, as principais intervenções ocorreram nos pontos mais críticos, onde foram executados reparos e a substituição do pavimento danificado.