Aumenta disputa por mercado de tags de automóveis

Bancos e fintechs estão ampliando parcerias com empresas que oferecem pagamento automático para pedágios para atrair clientes e mantê-los fiéis. Os acordos nesse formato têm ampliado a oferta de tags pelas quais o cliente não paga pelo uso mensal. Nas parcerias, a instituição financeira fica responsável por bancar o custo. Para o setor de tags, o modelo representa a possibilidade de expandir a quantidade de usuários - são cerca de 8 milhões de veículos rodando pelo Brasil.

Atenta a essa mudança no mercado, a startup GreenPass desenvolveu modelo de negócios em que, em vez de distribuir tags diretamente ao consumidor, faz isso apenas a partir de parceiros, principalmente do setor financeiro.

João Cumerlato, sócio da startup, diz que há um grande número de bancos digitais e fintechs que querem incluir em suas ofertas para os clientes o pagamento de pedágios. Segundo ele, a criação de um serviço de pagamento automatizado e sua homologação pode levar até dois anos, o que justifica uma empresa como a sua se especializar em fazer o serviço para terceiros, diz o empresário. Essas empresas passam a cuidar da divulgação do produto, relacionamento com o cliente e definem preços a serem cobrados ou se darão o serviço de graça. A companhia tem parcerias com empresas como Banco Inter, Sicredi e Edenred. Cumerlato diz que o mercado de seguros e as montadoras também interessam à startup.

A ConectCar, empresa que tem como sócios o Banco Itaú e a Porto Seguro, também oferece a criação de tags com marcas de parceiros, no modelo conhecido como white label. Em setembro, a companhia anunciou o lançamento da Tag Itaú, que não terá mensalidade para clientes do banco.

Atualmente, dos 1,1 milhão de clientes da ConectCar, 250 mil usam cartão de crédito do Itaú para pagamentos. Alexandre Zancani, diretor e membro do Comitê Executivo do Itaú Unibanco, disse que houve uma mudança na relação do banco com a tag. Em vez de usar sua estrutura como canal de vendas para elas, o Itaú passa a oferecer a ferramenta como benefício a seus clientes.

Outra tag que chegou ao mercado neste mês foi a Ultrapasse, tag do Mercado Pago (fintech do Mercado Livre), também em parceria com a ConectCar e oferecida com descontos ou de graça para consumidores, dependendo do nível em que estão no programa de fidelidade da empresa, que também dá descontos em streamings e no frete de produtos. Para consumidores de fora do programa, a mensalidade é de R$ 12,90.

Rodrigo Furiato, líder de carteira digital do Mercado Pago no Brasil, diz acreditar que há grande número de consumidores que não aceitam pagar a mensalidade das tags, mas que valorizam tê-la em um pacote de benefícios. Por isso, oferecê-las no programa aumenta a retenção dos clientes.

André Turquetto, diretor-geral da Veloe, joint venture de Bradesco e Banco do Brasil, considera que parcerias no setor, apesar de não serem o único formato de negócios, devem seguir em alta.

Carlos Gazaffi, presidente do Sem Parar, líder do mercado com cerca de 6 milhões de clientes ativos, conta que as parcerias são um caminho natural do mercado. A empresa dá isenção de mensalidades por seis meses para clientes do Santander e Original.