Reorganização do Daer deve sair ainda em 2021

O processo de enxugamento da estrutura do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), que inicialmente estava previsto para ser concluído até agosto, ainda está em andamento. No entanto, o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, ressalta que o foco é terminar a iniciativa, que abrange o fechamento de seis superintendências regionais (Esteio, Cruz Alta, Cachoeira do Sul, Santiago, São Francisco de Paula e Erechim), antes da virada do ano.

"Nós temos a meta de todas elas (encerramento das seis unidades) em 2021, se por um motivo técnico qualquer não pudermos fazer, bom, fazemos em 2022, mas colocamos como objetivo este ano", frisa Costella. Com as mudanças, as funções dessas superintendências serão incorporadas por outras. O dirigente argumenta que se trata de um procedimento complexo, que envolve a realocação de funcionários.

Porém, o secretário enfatiza que, no final, haverá a redução de despesas. "Não há porque o Estado ter um custo elevadíssimo de manutenção de prédios que não se fazem mais necessários, quando poderia atuar com uma sala comercial ou um escritório", defende Costella. No total, o Daer conta atualmente com 17 superintendências regionais e cerca de 600 funcionários. Além de diminuir esse número, o governo do Estado pretende se desfazer de imóveis subutilizados pelo departamento que, conforme cálculos preliminares, podem render mais de R$ 200 milhões em vendas e permutas.

Quanto à avaliação detalhada de todos esses bens, o secretário admite que se trata de uma ação mais trabalhosa, cuja finalização deve ingressar no próximo ano. Sobre a possibilidade da permuta desses ativos, Costella detalha que os imóveis poderão ser repassados a quem prestar um serviço ao Estado. Entre as possibilidades estão as construções de escolas ou presídios, contudo a preferência será que os recursos obtidos sejam empregados na área de transporte, na melhoria do modal rodoviário, por exemplo.

Ainda a respeito da otimização da atuação na área logística, o secretário comenta que, desde 2019, o governo gaúcho firmou 130 parcerias com municípios para a realização de obras rodoviárias que também propiciaram uma economia para o poder público estadual na ordem de R$ 200 milhões. Costella explica que os termos de cooperação técnica firmados não transferem a responsabilidade dos serviços para as cidades, mas autorizam que elas executem determinadas iniciativas.

Entre os trabalhos que podem ser feitos, cita o dirigente, estão a recuperação das estradas, limpeza, a roça da vegetação, operação tapa-buraco, entre outros. Essas ações são acompanhadas pela área de engenharia do Daer. "O Estado dá o assessoramento técnico e, ao mesmo tempo, faz a fiscalização para que não seja feita uma obra inadequada", resume Costella. Entre as vantagens para o município está a agilização das obras e para o Estado a economia para os seus cofres.