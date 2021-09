Segurança exponencial na logística: ganhos reais na esteira de produção

Luiz Neto

Apesar de amplamente utilizado, o conceito "exponencial" nas empresas e nos serviços não é novo. Há referência de que o tema surgiu na época em que a nuvem democratizou o acesso das empresas a um centro de processamento de dados, transformando o custo fixo em variável. A importância dessa acessibilidade se deve ao atributo mais marcante relacionado à ideia de exponencial, que é a base em tecnologia da informação a partir do mundo digital sob demanda.

Além da habilitação para a informação, outras características são necessárias para uma segurança exponencial: utilização de algoritmos para a análise de grandes volumes de dados; compartilhamento de ativos com locação; engajamento dos funcionários por meio da transparência e feedback instantâneo; interfaces de processos que se iniciam de forma manual e, gradualmente, se tornam automatizados; dashboards para medir e gerenciar em tempo real; experimentação na realização de pilotos e novos processos com riscos controlados; e autonomia das pessoas se apoiando em equipes auto-organizadas e multidisciplinares com uma autoridade descentralizada.

A aplicação da experimentação, por exemplo, nas operações logísticas, ajuda a obter resultados melhores e mais rápidos. A segurança conta com diferentes dispositivos, como sensores, câmeras, controle de acesso e processos que geram dados, desde que digitalizados. Eles podem ser trabalhados com algoritmos de machine learning e têm capacidade de executar tarefas inéditas com precisão, obtidas a partir de dados históricos, que podem ser compartilhados com outras áreas, como planejamento, contratação de veículos, recursos humanos e compliance a fim de otimizar o processo de tomada de decisão.

Colocando esses recursos na prática, é possível que um sistema de rastreamento de veículos, além de mitigar riscos no transporte, fornecer informações em tempo real sobre a previsão de chegada no destino para antecipar os processos de recebimento e obter melhoria no tempo de descarregamento. Outra aplicação é uma central de monitoramento receber um alerta para que, nesse momento, utilize sua capacidade operacional e analítica para auditar esse processo. Essas mesmas informações analisadas podem auxiliar na decisão sobre onde será instalada a base operacional com o objetivo de reduzir o tempo de trajeto e evitar áreas de risco de roubo.

Também é possível coletar feedback do motorista garantindo que a entrega foi realizada, transferir a informação ao destinatário, seja ele o cliente final ou uma área de controle interna do negócio, e com base no prazo e nas informações prévias, sugerir a próxima rota a ser realizada, resultando em autonomia e controle sistêmico das entregas. Atenção para um ponto que não pode passar despercebido: os processos e tecnologias citados podem ser construídos utilizando a integração do parque tecnológico já instalado para reduzir custos e aumentar a velocidade na implantação.

O incremento e, consequentemente, a dependência da tecnologia numa operação que não pode parar, acende o alerta para estabelecer um plano de contingência bem definido frente às áreas responsáveis, de forma que suporte e garanta a continuidade do recebimento, armazenagem, expedição e transporte das mercadorias. Afinal, a antecipação e prevenção aos riscos do negócio continuam sendo comportamentos obrigatórios na segurança exponencial.

Especialista em segurança

e gerente de Segurança

Empresarial na ICTS Security