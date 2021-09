Azul retoma operações para Montevidéu e Punta del Este a partir de novembro

A Azul anunciou nesta quinta-feira (9) o retorno de suas operações ao Uruguai e o início das vendas de passagens aéreas para Montevidéu e Punta del Este. A reabertura das operações marca a retomada da companhia aos destinos na América do Sul, fortalecendo a oferta internacional da Azul que opera ainda em Lisboa (Portugal) e Fort Lauderdale, na Flórida (EUA).

A retomada dos voos em Montevidéu acontece a partir de 10 de novembro, e o retorno das operações em Punta Del Este será em 20 de dezembro, visando a alta temporada de verão. As passagens para as cidades uruguaias começam a ser comercializadas nesta quinta-feira em todos os canais oficiais da Azul. Mesmo após o fim da alta estação, a empresa manterá duas ligações semanais para Punta Del Este, se tornando a única companhia aérea brasileira a operar no destino.

As frequências para Montevidéu começarão a ser operadas quatro vezes por semana, chegando a um voo diário durante a alta estação. Já Punta Del Este terá ligações semanais com a capital gaúcha e com Campinas, maior centro de conexões da Azul no Brasil. O destaque da retomada da empresa nas cidades uruguaias fica por conta das recém-fabricadas aeronaves da Embraer, modelo 195 E2. A aeronave será utilizada nas ligações entre Viracopos e Punta e marcará a estreia deste avião em voos internacionais da companhia.