Azul Conecta contabiliza 130 voos em um mês de operação no Rio Grande do Sul

Os voos da Azul Conecta, que ligam Porto Alegre às cidades do interior gaúcho de Bagé, Alegrete, São Borja, Santa Rosa, Santa Cruz do Sul, Erechim e Vacaria completaram, na quinta-feira passada, um mês de operação. Com a consolidação dos mercados e a alta procura, a companhia já prevê o aumento na oferta de voos a partir de outubro, com ligações diretas para a Capital.

Ao longo de agosto, foram realizados mais de 130 voos conectando Bagé, Alegrete, São Borja, Santa Rosa, Santa Cruz do Sul, Canela, Erechim e Vacaria à capital gaúcha, transportando cerca de 700 clientes. Em resposta ao desenvolvimento das rotas, a partir de outubro, todas as cidades passarão a ter conexões diretas para Porto Alegre e terão aumento na oferta de assentos, tornando as viagens mais rápidas e convenientes. Além disso, Canela e Bagé contarão com voos diários para a capital.

"Por acreditar no potencial destas rotas, a partir de outubro, aumentaremos nossa oferta para esses municípios com novos voos. Se a demanda continuar crescendo, poderemos avaliar mais oferta, mas precisamos fazer com que esta nova oferta adicional que está por vir dê certo e nos ajude a alimentar nossa conectividade na Capital" destaca Vitor Silva, gerente de planejamento de malha da Azul.

Atualmente, todas as rotas das oito cidades são cumpridas pela Azul Conecta em aeronaves modelo Cessna Grand Caravan, para nove clientes. Com esta operação, o Rio Grande do Sul conta com 15 destinos servidos pela Conecta e pela Azul, número recorde e sem precedentes na história do RS há pelo menos 60 anos.