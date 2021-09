Tecon Rio Grande recebe ações de preservação ambiental

Os dados da Organização das Nações Unidas (ONU) quanto à contaminação das águas não deixam dúvida da gravidade do assunto: 8 milhões de toneladas de plástico nos oceanos/ano, morte de cerca de 100 mil animais marinhos por ano e a perspectiva de que, em 2050, pode haver mais plástico do que peixes nos mares. Diante deste cenário, a Wilson Sons, dentro das ações de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) do Tecon Rio Grande, vem desenvolvendo uma série de programas não apenas voltados aos recursos hídricos, mas a outras iniciativas de preservação ambiental como resíduos, energia, emissão de gases de efeito estufa (GEE) e gestão de ativos.

Um destes projetos é o "O Mar Começa Aqui", campanha instituída este ano, que visa conscientizar os colaboradores e usuários do terminal sobre a importância do gerenciamento adequado de resíduos, bem como disseminar a educação para a preservação dos ecossistemas e da qualidade da água. A ação conta com a identificação de cerca de 30 bueiros localizados nas proximidades dos locais de passagem de pessoas no Tecon Rio Grande com a frase "O Mar Começa Aqui", numa forma de chamar atenção para a responsabilidade de todos com a preservação do meio ambiente e com o lixo que contamina os oceanos.

Conforme especialistas, o impacto do depósito de plástico nos oceanos acarreta uma série de consequências ao ecossistema, que vão desde a alimentação, o ciclo de chuvas, a produção de oxigênio e o potencial biotecnológico, bem como a geração de energia e diminuição dos gases de efeito estufa.

Igualmente voltado aos recursos hídricos, o Tecon Rio Grande mantém, desde 2015, o "Águas Limpas", programa de tratamento de efluentes industriais que gera economia de água através do reuso do efluente na lavagem, na manutenção e no posto de abastecimento. O terminal conta ainda com uma Unidade de Compostagem, onde os resíduos orgânicos gerados no refeitório são transformados em adubo. Assim, o volume de resíduos levados para aterros, é reduzido em aproximadamente 30%.

O Tecon Rio Grande dá igual importância ao consumo de energia, seja na emissão de gases ou na eficiência energética. Há três anos, o terminal implantou também o projeto "Retrofit de Iluminação", pelo qual foram substituídas todas as lâmpadas por LED, reduzindo o consumo de energia e aumentando a eficiência operacional. Em consequência desta prática, houve queda de 68% no consumo de energia referente à iluminação. Isso equivale a aproximadamente três vezes menos trocas de lâmpadas ou redução de emissão de 170 toneladas/ano de carbono. Este ano, igualmente, alinhado com a agenda de adaptação às mudanças climáticas, o terminal iniciou um projeto para "Eletrificação dos RTGs", que visa transformar os equipamentos a diesel para elétricos e pelo qual se prevê reduzir em 33% as emissões de GEE considerando o ano de 2019.

Internamente, também se implementou uma ação de gestão de ativos, que visa aumentar o controle da saída de materiais, otimizar a reutilização de materiais entre os setores e reduzir o consumo de papel através de digitalização de processos. Foram envolvidas oito áreas do terminal, resultando em atitudes práticas do dia a dia na empresa, como redução de impressões e do consumo de papéis, assim como redução do custo de transporte e controle de perdas.

Conforme o gerente de SMS do Tecon Rio Grande, Cleiton Lages, o terminal adota políticas de SMS de modo a proteger as pessoas e o meio ambiente, e reduzir os riscos e impactos. "Ao implementar projetos como estes, temos como objetivo educar as pessoas para a preservação dos ecossistemas e da qualidade do meio ambiente, bem como aumentar o nível de conscientização dos colaboradores em relação ao adequado gerenciamento de resíduos, focando no acondicionamento correto. Desta forma, envolvemos nossos próprios colaboradores em todas as ações", declara.