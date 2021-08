Ministro de Infraestrutura diz que duplicação da BR-116 Sul termina no fim de 2022

O ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, projetou para o fim de 2022 a conclusão da duplicação da BR-116 Sul que liga Guaíba , na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), a Pelotas. Freitas, que esteve na Capital nesta segunda-feira (30), para agenda com o setor de transportes e governo estadual.

A duplicação ocorre em nove lotes e soma 211 quilômetros de extensão. Após dez anos de largada nas obras, 131,5 quilômetros foram duplicados, ou 62% do total. A meta é chegar a 151 quilômetros até dezembro, ficando pouco mais de 60 quilômetros para o ano que vem.

Sobre o andamento dos lotes que faltam, Freitas diz que os contratos dos atuais prestadores não podem ser mais aditivados e terão de ser refeitos. "Não há falta de recursos. Contemplamos recursos no Projeto de Lei Orçamentária (PLO) para a 116", observou o ministro.

Um dos trechos mais atrasados e o maior ainda a ser feito fica entre Camaquã e Cristal, com 34 quilômetros. A meta é começar a execução na largada do próximo ano com novo empreiteiro licitado.

Freitas citou ainda que estão sendo concluídos os estudos para a concessão de trechos da 116, entre Porto Alegre e Camaquã, e da BR-290 entre Eldorado do Sul até o entroncamento com a BR-392, em Caçapava do Sul. "Isso contemplará a tão sonhada duplicação até Pantano do Sul", citou a autoridade.

A consulta pública exigida no processo de transferência ao setor privado será feita neste segundo semestre ainda. O leilão é previsto para 2022, indicou o ministro. Outro trecho que pode ser concedido fica entre a 392 com a BR-158, até Panambi, no encontro com a BR-285, que deve ter duplicação no traçado entre Ijuí e São Luiz Gonzaga.

Outras obras em andamento e que também dependem de recursos ficam na BR-116 , em São Leopoldo, que estariam contemplados no pacote de verbas.

Sobre a conclusão do complexo da ponte 2 do Guaíba, na Capital, que teve início no segundo governo de Dilma Rousseff (PT, 2015-2016) e foi inaugurada, mesmo que ainda inacabada , pelo presidente Jair Bolsonaro, em dezembro de 2020, o governo vai transferir as três alças que faltam ser feitas para o futuro concessionário, além da remoção de 600 famílias do entorno. A ligação faz parte do leilão do traçado de parte do traçado da 116 e da 290.

O ministro chegou a comparar a solução para a ponte com a modelagem adotada no Aeroporto Internacional Salgado Filho. A Fraport Brasil assumiu o complexo em janeiro de 2018, faltando fazer a ampliação da pista de pousos e decolagens e a retirada de mais de 1,3 mil moradias na Vila Nazaré, o que ocorreu em julho passado.