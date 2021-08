A transportadora Reiter Log decidiu apostar também em veículos 100% elétricos. A empresa investiu R$ 2,5 milhões em cinco caminhões JAC Motors para sua operação de distribuição urbana - ou última milha, como é conhecida esta operação no mundo logístico.

Segundo Vanessa Pilz, diretora comercial e de ESG da Reiter Log, a aquisição destes veículos é um investimento alinhado ao compromisso da empresa baseado nos três pilares econômico, ambiental e social. "Acreditamos que, embora o Brasil ainda não esteja no mesmo ritmo dos países da Europa e Estados Unidos, que firmaram metas climáticas expressivas, essa realidade já começa a se criar por aqui. Principalmente para empresas como a nossa, que prestam serviços para multinacionais com metas já firmadas e exigidas globalmente", analisa.

O principal propósito com a compra dos veículos elétricos é zerar a emissão de CO², que é o principal responsável pelo efeito estufa proveniente da queima de combustíveis fósseis. A ideia é migrar gradativamente a operação para alternativas sustentáveis. Atualmente a empresa já opera com veículos híbridos GNV/Diesel, solução para cargas lotação e de longas distâncias, e agora os elétricos, que atuam na distribuição urbana com autonomia de 200km e capacidade para 4 toneladas de carga.

"As soluções logísticas sustentáveis ainda são escassas no Brasil e o custo de investimento de um caminhão elétrico é mais do que o dobro comparado a um veículo similar a diesel. Além disso, a Reiter sempre buscou ser a solução para seus clientes e agora também seremos a opção para que eles atinjam suas metas e compromissos globais", explica Vanessa.

As ações em sustentabilidade e ESG da Reiter Log não iniciaram apenas agora. Em 2014 a empresa já testava veículo 100% GNV e, a partir de 2015, iniciou uma operação dedicada para a distribuição de produtos Unilever com veículos a etanol. No mesmo ano, por sinal, a empresa aderiu ao Mercado Livre de energia. Neste ano, a aposta está no investimento em veículos híbridos GNV/Diesel e 100% GNV, além dos elétricos. Além disso, ainda neste ano serão apresentadas novidades em investimentos neste sentido.